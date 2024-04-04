Экс-тренер «Железничара» объяснил, почему Павел Маслов не перешёл в сербский клуб

Бывший тренер сербского «Железничара» Ненад Мияйлович рассказал о приглашении в клуб экс-нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева и защитника московского «Спартака» Павла Маслова.

«Да, конечно, переход Ивана Игнатьева в «Железничар» был моей инициативой. Когда он приехал, его физическая форма была не очень хорошей, мы над этим работали, надеюсь, он покажет все качества, которыми обладает.

Почему не взяли Маслова? Он почти согласился, но долгое время был травмирован, и боялся постоянной работы на искусственном газоне. В тот момент он решил не переходить в Сербию. После этого нам не удалось найти ещё одного игрока на позиции стоппера», — приводит слова Мияйловича Metaratings.

Напомним, Ненад Миялович возглавил сербский «Железничар» в октябре 2023 года, а покинул свою должность в марте 2024-го. Под его руководством клуб успел провести 17 игр, в которых пять раз победил, три раза сыграл вничью и девять раз проиграл.

В нынешнем сезоне Маслов принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности 23-летний защитник провёл на поле 225 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.