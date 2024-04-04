Андрей Червиченко: мне нравится Галактионов и его «Локомотив»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о текущем положении дел в «Локомотиве».

«Мне нравится Галактионов и его «Локомотив». «Спартак» тоже выступает неудачно, однако их тренер никуда не собирается уходить. Я так понимаю, он будет держаться до последнего и выковыривать последнюю копейку из «Спартака». Если брать «Локомотив» и «Спартак», то они расположены где-то рядом в турнирной таблице.

На мой взгляд, Галактионов получше Абаскаля. Получается, что он и человек более приличный. Видит, что не получается и команда неудачно выступает, — сам даёт возможность руководству поменять его, а не цепляется за последнюю соломинку. Думаю, «Локомотиву» нужно просто потерпеть, как это было у «Динамо» с Личкой в начале сезона. Сейчас «Динамо» продолжает претендовать на первую строчку. Так и с «Локомотивом» — бывает, что трясёт и лихорадит. Потом всё устаканится», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 21 тура чемпионата России «Локомотив» набрал 33 очка и занимает пятое место.