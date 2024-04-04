В Тверском суде прокомментировали ход дела задержанного главы крупного букмекера Ляпустина

Пресс-служба Тверского суда прокомментировала задержание главы букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина, который обвиняется в крупном мошенничестве.

«Идёт слушание по делу о мошенничестве в особо крупном размере, по крайней мере, такая статья указана. Это материал об избрании меры пресечения. Есть обвиняемый и орган, который выходит с ходатайством — это ГСУ Москвы, а обвиняемый — Ляпустин», — приводит Metaratings информацию, полученную от пресс-службы суда.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в отношении Ляпустина возбуждено уголовное дело по ст. 159 «Мошенничество в особо крупном размере». Согласно последнему отчёту финансовых результатов «Мелбет» за 2022–2023 годы, компания получила около 8 млрд рублей чистой прибыли. В свою очередь, её выручка составила 24 млрд рублей в год.

«Мелбет» является титульным партнёром Первой лиги.