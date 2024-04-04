24-летний футболист из ЮАР был убит при попытке угона его автомобиля

24-летний центральный защитник южноафриканского клуба «Кайзер Чифс» Люк Флерс был застрелен на заправочной станции, когда преступники попытались угнать его автомобиль.

«Мы глубоко потрясены и опечалены, узнав о трагической и безвременной кончине одного из наших игроков, Люка Флерса. Мы выражаем наши искренние соболезнования его семье и друзьям в это чрезвычайно трудное время», — сказано в заявлении «Кайзер Чифс».

По информации представителя полиции Гаутенга подполковника Мавелы Масондо, подозреваемые наставили на Флерса огнестрельное оружие, после чего вывели из машины, а затем выстрелили в него. 24-летний молодой человек был доставлен в ближайшую больницу, где по прибытии был констатирован факт его смерти.