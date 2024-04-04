В «Локомотиве» обсуждали назначение Осинькина, но отказались из-за суммы отступных

В «Локомотиве» не считают возможным назначение главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина после нынешнего наставника красно-зелёных Михаила Галактионова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В клубе прорабатывали этот вариант, но у тренера в контракте с «Крыльями Советов»» прописана большая сумма отступных, поэтому в московском клубе вряд ли вернутся к этому варианту.

Ранее сообщалось, что Михаил Галактионов хочет подать в отставку с поста главного тренера московского «Локомотива». Позднее в руководстве клуба выразили поддержку тренеру и заявили, что резких изменений в ближайшее время не будет.

После 21 тура чемпионата России «Локомотив» набрал 33 очка и занимает пятое место. Команда не одержала ни одной победы в официальных играх в 2024 году.