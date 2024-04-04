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«Ахмат» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Ахмат» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 4 апреля, состоится матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между грозненским «Ахматом» и «Оренбургом». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Ассистировать ему будет Алексей Стипиди (Краснодар). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
04 апреля 2024, четверг. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
1-й тайм
0 : 0
Оренбург
Оренбург

Команды назвали стартовые составы.

«Ахмат»: Опарин, Ловат, Шатара, Уциев, Челикович, Бериша, Швец, Камило, Камилов, Ковачев, Конате.

«Оренбург»: Ходанович, Малых, Гойкович, Прохин, Сидоров, Башич, Титков, Горбани, Гюрлюк, Куэро, Марин.

В последний раз команды играли друг с другом в феврале этого года. Тогда в рамках товарищеской встречи победу со счётом 2:1 одержал «Оренбург». В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ахмат» разгромил оренбуржцев со счётом 4:0, в игре 16-го тура была зафиксирована ничья — 1:1

Турнирная сетка Кубка России
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