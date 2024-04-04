«Челси» видит замену Конору Галлахеру в игроке мадридского «Реала»

«Челси» рассматривает вариант с тем, чтобы грядущим летом приобрести 24-летнего опорного полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на TeamTalk.

По информации источника, руководство «Челси» видит в Тчуамени замену 24-летнему полузащитнику лондонского клуба Конору Галлахеру, который с наибольшей вероятностью покинет «синих» по окончании нынешнего сезона. При этом подчёркивается, что сам французский футболист не желает уходить из «Реала».

Напомним, в нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.