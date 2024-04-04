Чанов: минимальная победа над «Балтикой» ещё не гарантирует ЦСКА проход дальше

Экс-тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на победу армейцев над калининградской «Балтикой» (1:0) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. По словам Чанова, минимальная победа красно-синих в минувшей игре не гарантирует им проход в следующую стадию турнира.

«Не стану разделять по важности Кубок и чемпионат для армейцев. У ЦСКА любой турнир, в котором команда участвует, главный, так было всегда. Победа 1:0 на выезде ещё не гарантирует красно-синим проход дальше. Футбол — непредсказуемая игра, будем смотреть и ждать итогов», — приводит слова Чанова Legalbet.

Напомним, 3 апреля московский ЦСКА в гостях сыграл с калининградской «Балтикой» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Игра завершилась победой армейцев со счётом 1:0. Отметим, что победный гол забил нападающий Виктор Давила ударом в падении через себя. Ответный матч между этими командами пройдёт 17 апреля в Москве.