Спортдиректор «Оренбурга» Андреев оценил работу тренерского штаба Деограсии в клубе

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о том, как относится к работе главного тренера команды Давида Деограсии, а также высказался относительно перспектив дальнейшего сотрудничества с ним.

«То, что на данный момент делают Давид и его тренерский штаб, нас устраивает. Осталось всё это подкрепить результатом. Сложно говорить про какую-то перспективу, потому что сейчас нет понимания, определённости по будущему. Поэтому сейчас у нас концентрация на играх и том, что надо побеждать. Дальше уже всё решим. Были ситуации и посложнее, когда мы выходили в Премьер-Лигу через стыки — и ничего, выровняли положение, и тут всё исправим», — сказал Андреев в интервью «Матч ТВ».

Деограсия занимает пост главного тренера «Оренбурга» с 22 августа 2023 года. До назначения испанец работал в академии клуба около полугода.