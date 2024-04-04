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«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:15

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:15
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Сегодня, 4 апреля, состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт. Игра начнётся в 22:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
04 апреля 2024, четверг. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 28 матчей в английской Премьер-лиге «Челси» набрал 40 очков и занимает 12-е место. В свою очередь, после 29 игр чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 48 очков и расположился на шестой строчке.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команды уже встречались в матче 15-го тура. В той встрече подопечные нидерландского специалиста Эрика тен Хага выиграли у лондонского клуба со счётом 2:1.

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