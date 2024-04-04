Женская сборная России разгромила Эквадор в товарищеском матче

Сегодня, 4 апреля 2024 года, состоялся товарищеский матч между женской сборной России по футболу и национальной командой Эквадора. Встреча прошла в Белеке (Турция). Стартовый свисток игры прозвучал в 17:00 по московскому времени. Игра закончилась победой сборной России со счётом 4:0.

На 29-й минуте россиянки вышли вперёд. Этому поспособствовала Надежда Смирнова, которая реализовала 11-метровый удар. Спустя девять минут наши футболистки увеличили преимущество. На сей раз постаралась Анна Беломытцева. Вероника Куропаткина на 40-й минуте довела дело до разгрома. А Марина Федорова на 76-й минуте установила окончательный счёт.

Отметим, что 8 апреля женская сборная России и национальная команда Эквадора проведут ответный товарищеский матч. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.