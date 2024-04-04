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Деограсия: «Оренбург» не пренебрегает Кубком ради чемпионата

Деограсия: «Оренбург» не пренебрегает Кубком ради чемпионата
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия перед матчем с грозненским «Ахматом» ответил на вопрос об отношении команды к Кубку России. Специалист дал понять, что оренбуржцы не пренебрегают данным турниром ради того, чтобы улучшить положение дел в Российской Премьер-Лиге.

«Оренбург» пренебрегает Кубком ради чемпионата. Так ли это на самом деле? Нет, наоборот, для нас эта игра очень важна. Если вы посмотрите на то, с кем мы приехали, у нас есть шесть игроков, которые вызываются в сборные своих стран. Это говорит о том, что у нас хороший уровень футболистов», – приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

Сейчас «Оренбург» занимает 14-е место в таблице РПЛ, набрав 20 очков.

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между грозненским «Ахматом» и «Оренбургом». Встреча проводится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. На момент выхода новости счёт в игре не открыт — 0:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
04 апреля 2024, четверг. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
0 : 0
Оренбург
Оренбург
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