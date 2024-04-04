Игрок «Байера» Станишич: жаль, что Хаби Алонсо останется тренировать в этом клубе

Центральный защитник «Байера» Йосип Станишич, арендованный у «Баварии» минувшим летом, отреагировал на слова главного тренера леверкузенского клуба Хаби Алонсо, заявившего, что он не покинет «фармацевтов» по окончании нынешнего сезона.

«Что ж, я рад, раз он счастлив здесь [в «Байере»]. Но меня это не радует, конечно же. Я бы хотел другого исхода, но мы имеем то, что имеем», — приводит слова Станишича AS.

Напомним, ранее в СМИ активно появлялась информация о том, что испанский специалист близок к подписанию контракта с «Баварией», которой и принадлежит Станишич.

В нынешнем сезоне Станишич принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.