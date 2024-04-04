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Орлов: даже Аршавин не стартовал так ярко, как Педро. Вспоминается только Стрельцов

Орлов: даже Аршавин не стартовал так ярко, как Педро. Вспоминается только Стрельцов
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Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов сравнил нападающего «Зенита» Педро, забившего два мяча в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:1), с Эдуардом Стрельцовым.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

«Насчёт Педро вот на что хочу обратить внимание. Парню только в феврале исполнилось 18 лет. Я советский футбол хорошо знал и сейчас стараюсь вспомнить, кто в таком юном возрасте так же выстреливал. Только Эдуард Стрельцов так заявил о себе в 17 лет в 1950-е годы. Он тоже вышел и сразу начал забивать. В российском периоде у нас такого 18-летнего не было. Ни одного игрока. Даже Андрей Аршавин, лучший футболист России последних десятилетий, начинал не так ярко», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Педро перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса». При этом клубы договорились о переходе футболиста минувшим летом, однако тогда Педро не смог присоединиться к сине-бело-голубым, поскольку ещё не достиг совершеннолетнего возраста.

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