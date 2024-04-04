Орлов: даже Аршавин не стартовал так ярко, как Педро. Вспоминается только Стрельцов

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов сравнил нападающего «Зенита» Педро, забившего два мяча в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:1), с Эдуардом Стрельцовым.

«Насчёт Педро вот на что хочу обратить внимание. Парню только в феврале исполнилось 18 лет. Я советский футбол хорошо знал и сейчас стараюсь вспомнить, кто в таком юном возрасте так же выстреливал. Только Эдуард Стрельцов так заявил о себе в 17 лет в 1950-е годы. Он тоже вышел и сразу начал забивать. В российском периоде у нас такого 18-летнего не было. Ни одного игрока. Даже Андрей Аршавин, лучший футболист России последних десятилетий, начинал не так ярко», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Педро перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса». При этом клубы договорились о переходе футболиста минувшим летом, однако тогда Педро не смог присоединиться к сине-бело-голубым, поскольку ещё не достиг совершеннолетнего возраста.