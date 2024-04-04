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Орлов: все успехи «Зенита» Семака — это средняя линия. А у «Спартака» её нет

Орлов: все успехи «Зенита» Семака — это средняя линия. А у «Спартака» её нет
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Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, за счёт чего добился последних успехов петербургский «Зенит».

«Есть такая старинная английская футбольная мудрость: покажите вашу полузащиту, и я скажу, что у вас за команда. Вот у «Зенита» Семака все последние успехи — это средняя линия. Тут двух мнений быть не может. А у «Спартака» нет этой средней линии, вот и всё. Пока на поле не было Вендела и Клаудиньо, полузащита «Спартака» ещё держалась, но во втором тайме она же ничего не могла противопоставить «Зениту». Та же история была с московским «Динамо». Середина поля проигрывается, и всё. А середина поля — это старый штамп, но хороший — это плацдарм для атаки. Так оно и есть. Если ты контролируешь центр поля, сколько можно создать предголевых ситуаций! Подходов к чужой штрафной. Это банально и известно, но в каждом туре мы с этим связываемся», – сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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