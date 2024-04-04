«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 31-го тура АПЛ

Сегодня, 4 апреля, состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт. Игра начнётся в 22:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Челси»: Петрович, Гюсто, Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Энцо, Галлахер, Палмер, Джексон, Мудрик.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, Варан, Магуайр, Ван-Биссака, Майну, Каземиро, Антони, Фернандеш, Гарначо, Хойлунд.

После 28 матчей в английской Премьер-лиге «Челси» набрал 40 очков и занимает 12-е место. В свою очередь, после 29 игр чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 48 очков и расположился на шестой строчке.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команды уже встречались в матче 15-го тура. В той встрече подопечные нидерландского специалиста Эрика тен Хага выиграли у лондонского клуба со счётом 2:1.