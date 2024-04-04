Агент Барбоза оценил игру Клаудиньо в нынешнем сезоне

Известный португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился мыслями об игре полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо в текущем сезоне. Барбоза считает бразильца замечательным игроком. Он считает, что в ближайшее время легионер сине-бело-голубых наберёт форму.

«Клаудиньо – замечательный футболист, который всегда работает на команду и может принести результат. Если говорить про текущую ситуацию, все игроки бывают в хорошей и плохой форме. Думаю, в ближайших матчах Клаудиньо покажет, что с ним всё в порядке», – приводит слова Барбозы Metaratings.

Напомним, 27-летний Клаудиньо в нынешнем сезоне принял участие в 30 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт четыре забитых мяча и шесть результативных передач. Действующий трудовой контракт бразильского игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.