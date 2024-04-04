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Ахмат — Оренбург 0:1, результат матча Кубка России 4 апреля

«Ахмат» проиграл «Оренбургу» и вылетел из Кубка России на стадии 1/4 финала Пути регионов
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Сегодня, 4 апреля, проходил матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между грозненским «Ахматом» и «Оренбургом». Встреча проводилась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. Игра закончилась победой гостей — 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
04 апреля 2024, четверг. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Шатара – 88'    

На 88-й минуте гости вышли вперёд. Это произошло после того, как защитник грозненцев Милош Шатара срезал мяч в свои ворота. «Ахмат» не успел отыграться и, таким образом, вылетел из Кубка России. «Оренбург» же продолжает борьбу за трофей.

В последний раз команды играли друг с другом в феврале этого года. Тогда в товарищеской встрече победу со счётом 2:1 одержал «Оренбург». В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ахмат» разгромил оренбуржцев со счётом 4:0, в игре 16-го тура была зафиксирована ничья — 1:1.

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