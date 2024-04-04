Стали известны результаты жеребьёвки первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 4 апреля, состоялась жеребьёвка матчей первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. Она началась в 22:00 по московскому времени. Церемонию проводили бывшие футболисты сборной России Евгений Алдонин и Динияр Билялетдинов, а также заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина.

Итоги жеребьёвки матчей первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России

«Динамо» — «Оренбург»

«Урал» — «Ростов»

Матчи пройдут 16–18 апреля. Победители пар выйдут в следующий этап Пути регионов, где сыграют с проигравшими в парах Пути РПЛ.

Отметим, что в полуфиналах Пути РПЛ Кубка России, где ЦСКА встречается с «Балтикой», а «Зенит» — со «Спартаком», уже завершились первые матчи. Армейцы победили в гостях калининградцев со счётом 1:0, а петербургский клуб обыграл на выезде красно-белых со счётом 2:1. Ответные матчи в этих парах будут проведены 16 и 17 апреля.