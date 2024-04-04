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«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: Гарначо сократил отставание гостей

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: Гарначо сократил отставание гостей
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В эти минуты идёт матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Джарред Джиллетт. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
04 апреля 2024, четверг. 22:15 МСК
Челси
Лондон
2-й тайм
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Галлахер – 4'     2:0 Палмер – 19'     2:1 Гарначо – 34'     2:2 Фернандеш – 39'     2:3 Гарначо – 67'    

На 34-й минуте вингер Алехандро Гарначо сократил отставание «Манчестер Юнайтед».

Ранее, на четвёртой минуте, счёт в матче открыл полузащитник «Челси» Конор Галлахер. На 19-й минуте атакующий хавбек Коул Палмер удвоил преимущество «Челси», реализовав пенальти.

После 28 матчей в английской Премьер-лиге «Челси» набрал 40 очков и занимает 12-е место. В свою очередь, после 29 игр чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 48 очков и расположился на шестой строчке.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команды уже встречались в матче 15-го тура. В той встрече подопечные нидерландского специалиста Эрика тен Хага выиграли у лондонского клуба со счётом 2:1.

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