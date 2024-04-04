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Кроос: не думаю, что девять дней отдыха перед игрой с «Сити» — преимущество для «Реала»

Кроос: не думаю, что девять дней отдыха перед игрой с «Сити» — преимущество для «Реала»
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался относительно разницы в загруженности графиков между «сливочными» и «Манчестер Сити», с которым им предстоит сыграть в матче 1/4 финала Лиги чемпионов 9 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы не привыкли не играть на протяжении девяти дней. На текущий момент я рад подобному. Это не будет недостатком для нас, но я не знаю, будет ли это большим плюсом, ведь мы все привыкли играть каждую неделю», — приводит слова Крооса Mundo Deportivo.

31 марта в матче 30-го тура чемпионата Испании «Реал» сыграл с «Атлетиком» (2:0). С этого момента до встречи с «Манчестер Сити» «сливочные» не проведут ни одного матча. В свою очередь, вчера, 3 апреля, «горожане» в АПЛ сыграли с «Астон Виллой» (4:1). 6 апреля «Манчестер Сити» проведёт матч чемпионата Англии с «Кристал Пэлас».

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