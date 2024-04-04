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Источник: Адиев будет совмещать посты главного тренера сборной Казахстана и «Ахмата»

Источник: Адиев будет совмещать посты главного тренера сборной Казахстана и «Ахмата»
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Российский специалист Магомед Адиев не покинет должность главного тренера сборной Казахстана после назначения в «Ахмат». Он будет совмещать две должности. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Как информирует источник, Адиев будет работать на двух должностях минимум до конца сезона в Российской Премьер-Лиге. После этого стороны обсудят будущее.

4 апреля стало известно о том, что Мирослав Ромащенко покинул должность главного тренера «Ахмата». Специалист подал в отставку с поста рулевого после вылета из Кубка России по футболу. Ромащенко возглавлял клуб из Грозного с августа 2023 года.

Ранее «Чемпионату» стало известно о том, что Магомед Адиев подпишет контракт с «Ахматом» 5 апреля.

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