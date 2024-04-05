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Нуссайр Мазрауи летом может покинуть «Баварию»

Нуссайр Мазрауи летом может покинуть «Баварию»
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Защитник мюнхенской «Баварии» Нуссайр Мазрауи летом может покинуть клуб. Об этом сообщает портал Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, правый защитник Мазрауи является кандидатом на продажу, поскольку летом в «Баварию» вернётся защитник Йосип Станишич, играющий в этом сезоне за «Байер» на правах аренды. Кроме того, в клубе может остаться Йозуа Киммих, будущее которого зависит от кандидатуры нового главного тренера.

Таким образом, у «Баварии» наблюдается избыток игроков на позицию правого защитника. Сообщается, что Мазрауи не против перехода в другую команду.

Ранее сообщалось, что защитник является одной из приоритетных целей туринского «Ювентуса». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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