Нуссайр Мазрауи летом может покинуть «Баварию»

Защитник мюнхенской «Баварии» Нуссайр Мазрауи летом может покинуть клуб. Об этом сообщает портал Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, правый защитник Мазрауи является кандидатом на продажу, поскольку летом в «Баварию» вернётся защитник Йосип Станишич, играющий в этом сезоне за «Байер» на правах аренды. Кроме того, в клубе может остаться Йозуа Киммих, будущее которого зависит от кандидатуры нового главного тренера.

Таким образом, у «Баварии» наблюдается избыток игроков на позицию правого защитника. Сообщается, что Мазрауи не против перехода в другую команду.

Ранее сообщалось, что защитник является одной из приоритетных целей туринского «Ювентуса». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.