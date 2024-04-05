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«Манчестер Юнайтед» показал худший результат за 34 года по проигранным матчам в сезоне

«Манчестер Юнайтед» показал худший результат за 34 года по проигранным матчам в сезоне
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«Манчестер Юнайтед» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне уступил «Челси» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги со счётом 3:4. Таким образом, команда Эрика тен Хага проиграла 17-й матч в сезоне.

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
04 апреля 2024, четверг. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Галлахер – 4'     2:0 Палмер – 19'     2:1 Гарначо – 34'     2:2 Фернандеш – 39'     2:3 Гарначо – 67'     3:3 Палмер – 90+10'     4:3 Палмер – 90+11'    

Благодаря поражению «красных дьяволов» в игре с «пенсионерами», клуб показал свой худший результат по количеству проигранных встреч в рамках одного сезона. В последний раз «Манчестер Юнайтед» уступал 17 раз в кампании-1989/1990.

Отметим, что из 17 поражений у команды тен Хага четыре неудачных результата в Лиге чемпионов, 12 проигранных встреч в английской Премьер-лиге и один раз «красные дьяволы» уступили в матче 4-го раунда Кубка английской лиги.

После 29 матчей в английской Премьер-лиге «Челси» набрал 43 очка и занимает 10-е место. В свою очередь, после 30 игр чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 48 очков и расположился на шестой строчке.

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