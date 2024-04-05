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Почеттино высказался о волевой победе «Челси» в матче с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Почеттино высказался о волевой победе «Челси» в матче с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал волевую победу команды в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (4:3).

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
04 апреля 2024, четверг. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Галлахер – 4'     2:0 Палмер – 19'     2:1 Гарначо – 34'     2:2 Фернандеш – 39'     2:3 Гарначо – 67'     3:3 Палмер – 90+10'     4:3 Палмер – 90+11'    

«Это была тяжёлая игра. Я так счастлив, потому что считаю, что мы заслужили победу. Думаю, это было тяжело, но в целом мы были лучшей командой. Мы очень хорошо начали игру, и то, как мы пропустили, эмоционально повлияло на команду. Реальность такова, что для победы всегда нужно делать больше. Это начало налаживания связей с фанатами, и это будет очень полезно для нашего будущего», — приводи слова Почеттино BBC.

Напомним, «Челси» к 99-й минуте уступал со счётом 2:3, но забил на 90+10-й и 90+11-й минутах и вырвал победу в этой встрече.

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