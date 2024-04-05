Почеттино высказался о волевой победе «Челси» в матче с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал волевую победу команды в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (4:3).

«Это была тяжёлая игра. Я так счастлив, потому что считаю, что мы заслужили победу. Думаю, это было тяжело, но в целом мы были лучшей командой. Мы очень хорошо начали игру, и то, как мы пропустили, эмоционально повлияло на команду. Реальность такова, что для победы всегда нужно делать больше. Это начало налаживания связей с фанатами, и это будет очень полезно для нашего будущего», — приводи слова Почеттино BBC.

Напомним, «Челси» к 99-й минуте уступал со счётом 2:3, но забил на 90+10-й и 90+11-й минутах и вырвал победу в этой встрече.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»