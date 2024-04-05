«МЮ» – первая команда в истории АПЛ, которая проиграла, ведя в счёте на 100-й минуте

«Манчестер Юнайтед» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне уступил «Челси» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги со счётом 3:4, установив уникальное достижение. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, «красные дьяволы», пропустив два гола от Коула Палмера на 90+10 и 90+11 минутах, стали первой командой в истории английской Премьер-лиги, которая проиграла матч, ведя в счёте на 100-й минуте встречи.

Напомним, после 29 матчей в АПЛ «Челси» набрал 43 очка и занимает 10-е место. В свою очередь, после 30 игр чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 48 очков и расположился на шестой строчке. Следующий матч команда тен Хага проведёт с «Ливерпулем» 7 апреля.

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