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«МЮ» – первая команда в истории АПЛ, которая проиграла, ведя в счёте на 100-й минуте

«МЮ» – первая команда в истории АПЛ, которая проиграла, ведя в счёте на 100-й минуте
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«Манчестер Юнайтед» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне уступил «Челси» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги со счётом 3:4, установив уникальное достижение. Об этом сообщает Opta Sport.

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
04 апреля 2024, четверг. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Галлахер – 4'     2:0 Палмер – 19'     2:1 Гарначо – 34'     2:2 Фернандеш – 39'     2:3 Гарначо – 67'     3:3 Палмер – 90+10'     4:3 Палмер – 90+11'    

По информации источника, «красные дьяволы», пропустив два гола от Коула Палмера на 90+10 и 90+11 минутах, стали первой командой в истории английской Премьер-лиги, которая проиграла матч, ведя в счёте на 100-й минуте встречи.

Напомним, после 29 матчей в АПЛ «Челси» набрал 43 очка и занимает 10-е место. В свою очередь, после 30 игр чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 48 очков и расположился на шестой строчке. Следующий матч команда тен Хага проведёт с «Ливерпулем» 7 апреля.

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