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Влахович назвал свою главную мечту в футболе

Влахович назвал свою главную мечту в футболе
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Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович назвал свою главную мечту в футболе.

«Лига чемпионов? Это турнир, который хочет выиграть каждый футболист. Конечно, я тоже мечтаю об этом. В будущем я отдам все силы ради того, чтобы взять этот трофей», – приводит слова Влаховича официальный сайт Серии А.

Напомним, в нынешнем сезоне Влахович принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

«Ювентус» располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии, в активе команды Массимилиано Аллегри 59 очков в 30 матчах.

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