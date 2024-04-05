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Бывшая участница «Дом-2» ждёт ребёнка от Квинси Промеса

Бывшая участница «Дом-2» ждёт ребёнка от Квинси Промеса
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Один из членов семьи бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Мэри Кулешовой рассказал, что девушка ждёт ребёнка от нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«У Квинси уже есть семья. И главное для Мэри, что у неё скоро появится ребёнок, никаких алиментов ей не нужно. Да, Промес действительно отец ребёнка, но это его ни к чему не обязывает. В нашей семье скоро будет пополнение, и это главное для всех. В деньгах нет нужды. У Мэри отец в Японии, он очень обеспеченный человек — может, она к нему уедет с внуком. Он будет только рад, зовёт в гости каждую неделю. Да и она сама способна заработать», — цитирует источник из семьи Кулешовой Regnum.

Напомним, 29 февраля Промес был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Перед этим футболиста не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с «Зенитом». Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента.

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