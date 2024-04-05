Почеттино отреагировал на хет-трик Палмера в ворота «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал выступление полузащитника лондонской команды Коула Палмера в матче 31-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед (4:3). Напомним, в этой встрече Палмер отметился хет-триком.

«Его вклад невероятнен. Палмер проделал фантастическую работу», — приводит слова Почеттино BBC.

Палмер является воспитанником «Манчестер Сити». Полузащитник перешёл в «Челси» в пocледний день прошлогоднего летнего трансферного окна за € 47 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за лoндонцев 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 12 результативными передачами. Кoнтракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.