Радимов: переход Педро в «Зенит» — пример для «Спартака», как можно работать с трансферами

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о бразильском новичке «Зенита» Педро, который оформил дубль и принёс победу сине-бело-голубым в недавнем матче полуфинала Кубка Росси (Путь РПЛ) со «Спартаком» (2:1). По мнению Радимова, трансфер Педро в «Зенит» — это хороший пример для «Спартака», как можно работать на трансферном рынке. Эксперт выразил уверенность, что Педро принесёт много пользы клубу из Санкт-Петербурга, после чего будет продан за внушительную сумму.

«Восхитил Педро, вваливший такие два мяча в ворота «Спартака». Ему 18 лет, покупка обошлась, по‑моему, в 8 млн. Если «Спартак» хочет приобретать хороших футболистов, то вот вам пример, как можно работать. Уверен, что Педро принесёт много пользы «Зениту», завоюет титулы и будет продан за внушительную сумму», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».