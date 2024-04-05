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Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 28-го тура

Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 28-го тура
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Сегодня, 5 апреля, матчем между «Айнтрахтом» и «Вердером» стартует 28-й тур немецкой Бундеслиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр предстоящего тура.

5 апреля, пятница:

«Айнтрахт» — «Вердер», 21:30 мск.

6 апреля, суббота:

«Кёльн» — «Бохум», 16:30 мск;

«Хайденхайм» — «Бавария», 16:30 мск;

«Майнц» — «Дармштадт 98», 16:30 мск;

«Унион» — «Байер», 16:30 мск;

«Фрайбург» — «РБ Лейпциг», 16:30 мск;

«Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт», 19:30 мск;

7 апреля, воскресенье:

«Хоффенхайм» — «Аугсбург», 16:30 мск;

«Вольфсбург» — «Боруссия» Мёнхенгладбах, 18:30 мск.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги леверкузенский «Байер». «Фармацевты» опережают преследующую их «Баварию» на 13 очков.

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
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