Кафу: Бразилия прошла через ужасный период

Легендарный бразильский защитник Кафу высказался о национальной команде своей страны.

«Вообще, у мирового футбола такая тенденция — всё трансформируется. Бразилия прошла через ужасный период. Результата не было. Поменялось три тренера. Сейчас командой руководит Доривал. В первых двух матчах он одержал две важные победы. Думаю, наш футбол сейчас вступает в новую эпоху. Бразилия ещё будет сверкать своими результатами», — сказал Кафу в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Кафу дебютировал в сборной Бразилии в 1990 году и играл за неё до 2006 года. За этот период он принял участие в 143 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 18 результативными передачами.