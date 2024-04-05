Валерий Непомнящий: отставка Ромащенко в «Ахмате» назревала

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал отставку Мирослава Ромащенко из «Ахмата». Напомним, специалист сам принял решение покинуть свой пост.

«Ромащенко принял такое решение. Очевидно, что оно назревало. Вчера случился несчастный случай — «Ахмат» забил автогол и вылетел из Кубка России. Это стало жирной точкой. Я не знаю, когда «Ахмат» найдёт своего тренера. Хотя в команде вполне успешно работали Рашид Рахимов, Станислав Черчесов и Михаил Галактионов. Не знаю, какие условия работы в «Ахмате» и насколько психологически комфортно в команде. Состав у команды собран боевой, но неизвестны задачи», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.