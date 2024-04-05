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Игрок «Барселоны» Ямал: Хави полностью изменил мою жизнь

Игрок «Барселоны» Ямал: Хави полностью изменил мою жизнь
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямал рассказал, как главный тренер каталонцев Хави изменил его жизнь, позволил дебютировать за основной состав сине-гранатовых. Напомним, дебют испанца за «Барселону» состоялся 29 апреля 2023 года, на тот момент футболисту было 15 лет.

«Полностью изменил мою жизнь и моей семьи. Из 15-летнего парня, который ходил на занятия и тренировался с молодёжной командой, я превратился в игрока первой команды.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Какие ощущения испытываю, когда вижу гигантское здание в Барселоне с моей фотографией в рекламной кампании adidas? Я стараюсь относиться к этому как к чему-то, что связано с твоей профессией — быть футболистом, и что это должно произойти. Я стараюсь привыкнуть к этому и освоиться», — приводит слова Ямала Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Ямал принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и семью результативными передачами. В общей сложности 16-летний футболист провёл на поле 2238 минут.

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