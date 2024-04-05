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Нино: не у многих команд в Бразилии есть такие стадионы, как у «Зенита»

Нино: не у многих команд в Бразилии есть такие стадионы, как у «Зенита»
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Бразильский защитник «Зенита» Нино высказался о домашнем стадионе сине-бело-голубых, а также поделился впечатлениями от поддержки болельщиков клуба.

«Дома всегда играть особенно приятно. Стадион наш такой, что не у многих команд в Бразилии есть похожие стадионы. Я бы сказал, что поддерживают «Зенит» так же, как в Бразилии, где люди живут футболом, очень любят футбол. Нашим болельщикам огромное спасибо. В тех домашних матчах, в которых мне довелось принять участие, ощущалась дополнительная сила, которую они в нас вкладывают. Надеюсь, что они продолжат также болеть за нас и в этом матче. Повторюсь, это особенное удовольствие проводить матчи в родных стенах», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Нино перешёл в «Зенит» в январе этого года. Сине-бело-голубые приобрели 26-летнего игрока обороны у бразильского «Флуминенсе» за € 5 млн.

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