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Игрок «Зенита» Нино: учу русский — это непросто, но мне нравится процесс

Игрок «Зенита» Нино: учу русский — это непросто, но мне нравится процесс
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Бразильский защитник «Зенита» Нино признался, что начал изучать русский язык. К санкт-петербургскому клубу футболист присоединился в 2024 году.

«Понимаю, что видео, вышедшее в такой день, может порождать сомнения. Но это действительно я читал текст. Учу русский. Признаюсь честно, это непросто, но для меня самое главное, что мне очень нравится этот процесс. А когда человеку что-то нравится, то идёт легче, чем могло бы. Сейчас вы задавали вопросы, какие-то отдельные слова я понимаю. Очень хочется довести язык до такого уровня, чтобы однажды дать интервью на русском. Буду стараться. Повторюсь, испытываю большое удовольствие от погружения в культуру и изучения языка», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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