Семак: у Коваленко будут возможности, чтобы проявить себя и получать игровую практику

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о 20-летнем хавбеке своей команды Александре Коваленко.

— Коваленко проявил себя не очень со «Спартаком». Будет сложнее завоевать доверие?

—Нет, он старался, делал всё, что мог, абсолютно так же, как и все другие игроки. У многих не получалось, не только у него. Что касается возможностей, они будут у него и их будет достаточно, чтобы проявить себя и получать игровую практику. По одному матчу судить достаточно сложно. При этом с «Црвеной Звездой» он сыграл хороший матч, мы видим на тренировках его прогресс. С момента его прихода до нынешнего момента он сделал большой шаг вперёд. Поэтому у него будут шансы, будет время игровое, никаких проблем нет, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.