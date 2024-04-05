Семак: чтобы уехать играть за границу, нужно постараться что-то выиграть в России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об отъезде российских футболистов в зарубежные чемпионаты.

— Что вы думаете про россиян, которые играют за границей? Это полезный опыт и нужно ли уезжать?

— Это интересный вопрос. Я уже говорил, что нужно, во-первых, чтобы тебя приглашали куда-то. Во-вторых, чтобы уехать куда-то за границу, нужно постараться что-то выиграть здесь. Любой игрок ставит перед собой определённые задачи и вызовы. Для кого-то место в стартовом составе, для кого-то выиграть чемпионат России или стать лучшим игроком, то есть делать определённые ступенчатые шаги вперёд.

Если ты не играешь здесь, ничего не выиграл, не попадаешь в стартовый состав и говоришь: «Я хочу уехать». Я думаю, что для спортсмена достаточно стимула здесь для того, чтобы двигаться и развиваться. А когда этот стимул пройден, как у того же Далера, Саши Головина, Лёши Миранчука, тому же Захаряну хороший шанс предоставился. Он ярко провёл время, наверное, он уже перерос, потому что был одним из лидеров «Динамо». Эти игроки действительно решили попробовать, получить опыт и я только за. Это хороший опыт для игрока. Но голословно заявлять уезжайте, этого я тоже не совсем понимаю. Во всём нужна какая-то логика, мысль, последовательность, зачем ты это делаешь. Вот и всё, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.