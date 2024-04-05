Анонсирован выход в прокат посвящённого Черенкову фильма «Федя. Народный футболист»

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Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг Национальная Медиа Группа, анонсирует выход масштабной биографической драмы «Федя. Народный футболист» продюсерского центра «Сделано в «ДЕЛО» при поддержке Фонда кино. Картина посвящена жизни и карьере экс-футболиста «Спартака» и сборной СССР Фёдора Черенкова.

Партнёрами проекта выступят онлайн-кинотеатр «Окко», футбольный клуб «Спартак» и Российский футбольный союз. Производством фильма занимался продюсерский центр «Иван». В российский прокат картина выйдет 7 ноября 2024 года. Главные роли исполнят Станислав Румянцев (Черенков), Николай Фоменко (Бесков), Борис Щербаков (Старостин) и Александра Дроздова (супруга Черенкова).

Фото: Кадры из трейлера фильма

Фото: Кадры из трейлера фильма

Фото: Кадры из трейлера фильма

Фото: Кадры из трейлера фильма

Фото: Кадры из трейлера фильма

Фото: Кадры из трейлера фильма

Черенков — советский и российский футболист, полузащитник. Большую часть карьеры провёл в составе московского «Спартака», являясь рекордсменом клуба по сыгранным матчам. Сыграл 34 матча за сборную СССР. Из жизни Фёдор ушёл в октябре 2014 года в возрасте 55 лет.