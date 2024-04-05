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Кафу рассказал, какая победа на чемпионате мира для него важнее

Кафу рассказал, какая победа на чемпионате мира для него важнее
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Легендарный бразильский защитник Кафу рассказал, какая победа на чемпионате мира для него важнее.

«Чемпионаты мира вообще всегда тяжело выигрывать. Не бывает лёгкого турнира. Тяжело было выиграть и в 1994-м в финале с итальянцами по пенальти, и в 2002-м победить немцев. И в финале 1998 года было сложно, когда уступили французам. Нет такого, что какой-то турнир оказался легче. Тут ведь даже недостаточно быть лучше соперника. Иногда Бразилия превосходит по игре, но уступает. Лично я для себя больше выделяю 2002 год. Я был капитаном, и у меня была возможность поднять кубок — продемонстрировать счастье стране. Так что конкретно для меня важнее чемпионство в 2002-м», — сказал Кафу в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Кафу дебютировал в сборной Бразилии в 1990 году и играл за неё до 2006 года. За этот период он принял участие в 143 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 18 результативными передачами.

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