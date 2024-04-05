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Кафу назвал пятёрку лучших правых защитников в современном футболе

Кафу назвал пятёрку лучших правых защитников в современном футболе
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Легендарный бразильский футболист Кафу назвал лучших игроков, который сейчас выступают на его позиции — правый фланговый защитник. Он выделил Кайла Уолкера из «Манчестер Сити», Даниэля Карвахаля из «Реала», Ашрафа Хакими из «ПСЖ», Рафинью из «Барселоны» и Трента Александер-Арнольда из «Ливерпуля».

— Ох, я всегда о ком-то забываю. Уолкер очень хорош. Карвахаль тоже. Хакими. Трент Александер-Арнольд. Ну и Рафинья.

— Рафинья всё-таки ближе к атаке, разве нет?
— Он вполне латераль. Пускай будет он, — сказал Кафу в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Кафу дебютировал в сборной Бразилии в 1990 году и играл за неё до 2006 года. За этот период он принял участие в 143 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 18 результативными передачами.

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