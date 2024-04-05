Роналдо: не вижу какого-то принципиального конкурента для «Ростова»

Нападающий «Ростова» Роналдо дос Сантос считает, что у жёлто-синих нет конкурентов по внутреннему первенству.

«Не вижу какого-то принципиального конкурента для «Ростова». Надо играть каждый матч. Наша цель — играть каждый раз лучше и продолжать. В футболе возможно всё. Раньше «Краснодар» был лидером чемпионата, сейчас — «Зенит». Не знаю, кто будет через тур. Сейчас всё ровно и разница между командами два-три очка», — сказал Роналдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Роналдо дос Сантос является воспитанником бразильского «Сан-Каэтано». Последние полтора года он выступал за болгарский «Левски». Нападающий успел провести пять матчей за «Ростов» во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей. Жёлто-синие по состоянию на сегодняшний день располагаются на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков по результатам 21 матча. В следующей игре внутреннего первенства команда Валерия Карпина встретится с «Сочи» на домашней арене.