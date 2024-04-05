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«Локо» обратился в ЭСК по решению Левникова не назначать пенальти в эпизоде с Пиняевым

«Локо» обратился в ЭСК по решению Левникова не назначать пенальти в эпизоде с Пиняевым
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«Локомотив» обратился в Экспертно-судейскую комиссию по эпизоду с неназначенным пенальти в матче Кубка России с «Уралом», сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Встреча между командами в рамках четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России состоялась в среду в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. На 69‑й минуте матча вратарь «Урала» Алексей Мамин, вышедший из ворот, коленом попал в лицо Сергею Пиняеву. Главный судья встречи Кирилл Левников фол не зафиксировал.

Единственный гол в матче на седьмой минуте забил защитник «Урала» Эммерсон. В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» встречался с калининградской «Балтикой». «Урал» на предыдущей стадии обыграл московскую «Родину» (1:1, 4:2 по пен.).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 апреля 2024, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Эммерсон – 7'    
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