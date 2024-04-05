«Локо» обратился в ЭСК по решению Левникова не назначать пенальти в эпизоде с Пиняевым

«Локомотив» обратился в Экспертно-судейскую комиссию по эпизоду с неназначенным пенальти в матче Кубка России с «Уралом», сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Встреча между командами в рамках четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России состоялась в среду в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. На 69‑й минуте матча вратарь «Урала» Алексей Мамин, вышедший из ворот, коленом попал в лицо Сергею Пиняеву. Главный судья встречи Кирилл Левников фол не зафиксировал.

Единственный гол в матче на седьмой минуте забил защитник «Урала» Эммерсон. В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» встречался с калининградской «Балтикой». «Урал» на предыдущей стадии обыграл московскую «Родину» (1:1, 4:2 по пен.).