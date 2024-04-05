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«Простите меня, пожалуйста». Нигматуллин – болельщикам «Локомотива»

«Простите меня, пожалуйста». Нигматуллин – болельщикам «Локомотива»
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Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился переживаниями о том, что не поблагодарил болельщиков красно-зелёных после перехода в итальянскую «Верону».

«Это моя боль, конечно. Сейчас, допустим, из «Локомотива» переходя в ту же «Верону», я бы вот такой (показывает руками размер листа бумаги. – Прим. «Чемпионата») бы текст письма написал бы, чтобы объяснить. Такая пелена вот этого моих новых ощущений о том, что эта мечта сбылась, я даже забыл поблагодарить болельщиков за то, что они меня так любили, поддерживали, и так было здорово, но я ушёл.

Простите меня, пожалуйста, мои любимые болельщики московского «Локомотива». Спасибо вам большое за поддержку, которая была. Я надеюсь, мы также останемся большими друзьями», — сказал Нигматуллин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Руслан Нигматуллин — воспитанник клуба «КАМАЗ». В «Локомотиве» российский голкипер оказался в 1998 году, а игроком «Вероны» стал в 2002-м. В составе железнодорожников Руслан становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны, а также трижды становился серебряным призёром внутреннего первенства.

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