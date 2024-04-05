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Экс-вратарь сборной России Нигматуллин назвал свой самый большой гонорар в качестве диджея

Экс-вратарь сборной России Нигматуллин назвал свой самый большой гонорар в качестве диджея
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Бывший голкипер «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин назвал свой самый большой гонорар в качестве диджея.

«Было ли выгодно работать диджеем? Более чем. Ну, на самом деле, тоже, футболисты бывают разные, диджеи бывают разные. Невыгодно играть в футбол во Второй лиге, откровенно говоря, а очень выгодно играть в Лиге чемпионов, с диджейством примерно то же самое.

Ну, если говорить по гонорарам, самый высокий гонорар у меня был где-то $ 20 тыс., последний гонорар моего выступления был 450 тысяч рублей», — сказал Нигматуллин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Руслан Нигматуллин — воспитанник клуба «КАМАЗ». В «Локомотиве» российский голкипер оказался в 1998 году, а игроком «Вероны» стал в 2002-м. В составе железнодорожников Руслан становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны, а также трижды становился серебряным призёром внутреннего первенства. Последним клубом в карьере Нигматуллина стал израильский «Маккаби Ахи». 11 ноября 2009 года Руслан Нигматуллин принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Отметим, что с 1995 по 1997 год голкипер выступал за «Спартак», с которым два раза выигрывал чемпионат России.

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