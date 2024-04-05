Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Лунёва допустил, что голкипер покинет «Карабах» летом

Агент Лунёва допустил, что голкипер покинет «Карабах» летом
Аудио-версия:
Комментарии

Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, допустил вероятность, что российский голкипер покинет азербайджанский клуб летом. Напомним, ранее появилась информация, что Лунёв просил «Карабах» многократно увеличить зарплату.

«Мы с уважением относимся к «Карабаху» и открыты для переговоров. Но если «Карабах» и дальше будет так себя вести и относиться к своему футболисту, который внёс в успехи клуба в текущем сезоне серьёзный вклад, разглашая нюансы переговорного процесса и оказывая давление через прессу, мы всерьёз будем рассматривать варианты продолжения карьеры в другом клубе», — приводит слова Смирнова «РБ Спорт».

Отметим, что российский футболист присоединился к «Карабаху» минувшим летом. За этот период он принял участие в 14 матчах чемпионата Азербайджана, в пяти из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Лунёва составляет € 1 млн.

Материалы по теме
Агент Лунёва: поведение «Карабаха» не будет способствовать тому, чтобы Андрей остался
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android