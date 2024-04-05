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Объявлены судейские назначения на матчи 23-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

6 апреля (суббота)

«Урал» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Владислав Назаров; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Мартынов.

«Пари НН» – «Краснодар»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Михаил Иванов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Хральцов.

«Ростов» – «Сочи»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Артём Любимов; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мацюра.

7 апреля (воскресенье)

ЦСКА – «Факел»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Павел Новиков; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Резников.

«Зенит» – «Балтика»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.

«Ахмат» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Динамо» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Анатолий Цветнов.

8 апреля (понедельник)

«Оренбург» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Вера Опейкина; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Олег Соколов.

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