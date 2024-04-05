Кечинов поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Динамо».
«Ничья в матче «Динамо» — «Спартак» ничего абсолютно не даёт обеим командам, поэтому нас ждёт атакующая бескомпромиссная игра, где будут забитые мячи. Спрогнозировать результат матча очень сложно, потому что непонятно, кто сильнее. У футболистов обеих команд будет сумасшедший настрой на это дерби. У «Динамо» ещё не всё потеряно в борьбе за золото, а «Спартак» борется за призовые места», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 7 апреля. Игра начнётся в 19:30 мск.
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