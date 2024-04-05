Кечинов поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Динамо».

«Ничья в матче «Динамо» — «Спартак» ничего абсолютно не даёт обеим командам, поэтому нас ждёт атакующая бескомпромиссная игра, где будут забитые мячи. Спрогнозировать результат матча очень сложно, потому что непонятно, кто сильнее. У футболистов обеих команд будет сумасшедший настрой на это дерби. У «Динамо» ещё не всё потеряно в борьбе за золото, а «Спартак» борется за призовые места», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 7 апреля. Игра начнётся в 19:30 мск.