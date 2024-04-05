Нигматуллин рассказал, что изменил бы в ситуации со своим отъездом из «Локомотива»

Бывший вратарь «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что изменил бы в ситуации со своим отъездом из «Локомотива».

— Если бы у тебя сейчас получилось переиграть ту ситуацию с отъездом из «Локомотива» в Италию, остаться и играть всю карьеру именно там, ты бы так сделал?

— Что ответил Большой Пав на этот счёт? Я помню. Я бы ответил то же самое. Безусловно, это было бы большим счастьем. Но есть у меня один такой принцип, ни о чём не жалеть, — сказал Нигматуллин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Руслан Нигматуллин — воспитанник клуба «КАМАЗ». В «Локомотиве» российский голкипер оказался в 1998 году, а игроком «Вероны» стал в 2002-м. В составе железнодорожников Руслан становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны, а также трижды становился серебряным призёром внутреннего первенства. Последним клубом в карьере Нигматуллина стал израильский «Маккаби Ахи». 11 ноября 2009 года Руслан Нигматуллин принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Отметим, что с 1995 по 1997 год голкипер выступал за «Спартак», с которым два раза выигрывал чемпионат России.