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«Это такая же работа, как у любого человека». Глушенков – о возможном уходе в другой клуб

«Это такая же работа, как у любого человека». Глушенков – о возможном уходе в другой клуб
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Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков заявил, что нормально смотрит на переход в стан прямого конкурента.

«Ну, это же в первую очередь работа, поэтому я не хочу обидеть там никаких фанатов, болельщиков, там ещё кого-то. Нет, это такая же работа, как у любого другого человека.

Спокойно ли я перейду в ЦСКА? Ну, да, если за игровой практикой какой-то, либо на контракт работать, продолжать прогрессировать, конечно, да. Почему нет?» — сказал Глушенков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, в текущем сезоне 24-летний Максим Глушенков провёл 28 матчей в составе московского «Локомотива» во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.

«Локомотив» после 22 туров Российской Премьер-Лиги располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 33 очка.

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